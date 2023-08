Streamer lover gratis computere væk og skaber kaos i New York

Den amerikanske livestreamer Kai Cenat har fredag skabt kaos i den amerikanske millionby New York City, hvor han havde annonceret til sine millioner af fans, at han ville uddele gratis computere og Playstation 5-spillekonsoller.

Kai Cenat havde selv skrevet på sin Instagram-profil, at han ville starte begivenheden klokken 16.00 lokal tid.

Allerede inden kunne man på nyhedsudsendelser fra helikoptere over byen se folk kaste med flasker og stole, kravle op på tagene ved metroudgangene og udløse brandslukkere.

Politiet oplyser, at flere personer ved begivenheden fyrede fyrværkeri af. Andre havde stjålet værktøj fra en byggeplads i nærheden. Det står endnu ikke helt klart, hvad der var årsagen til, at begivenheden udviklede sig så kaotisk, som den gjorde.

Politichefen for politikredsen i New York City, Jeffrey Maddrey, fortæller, at man stadig var ved at få et overblik over, hvor mange der er blevet anholdt. Politiet fik dog hurtigt fyldt en hel bus med anholdte op.

- Individer i parken begyndte at begå voldelige handlinger mod politiet og offentligheden, sagde han på et pressemøde efter hændelsen.

- Vores betjente blev angrebet. Vi blev kvast. Vi blev skubbet til.

Adskillige deltagere i begivenheden kom desuden til skade. Det samme var tilfældet for politibetjentene. Maddrey siger, at også han blev ramt af kasteskyts.

Kai Cenat er kendt for sine livestreams på mediet Twitch.

Det er en hjemmeside, hvor man kan livesende video af de computerspil, man spiller, og hvor seere kan chatte med hinanden og donere penge til streameren. Kai Cenat laver også videoer på YouTube.

På Twitch har han over 6,5 millioner følgere. På YouTube har han knap 4 millioner.

Jeffrey Maddrey siger, at politiet allerede har afhørt Kai Cenat om sagen. Det er muligt, at den populære streamer vil blive sigtet for at opildne til kaosset.

/ritzau/Reuters