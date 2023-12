Tunnelstrejke skaber problemer for juletrafik i flere lande

En strejke blandt fransk personale har torsdag ført til en afbrydelse af togtrafikken i Eurotunnelen under Den Engelske Kanal.

Den uventede strejke hos den franske Eurostar-operatør Getlink kan føre til store forstyrrelser i juletrafikken.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Strejken "har ført til en fuldstændig afbrydelse af togdriften og ført til lukning af vores terminaler i både Storbritannien og Frankrig", hedder det i en pressemeddelelse fra selskabet.

Selskabet skriver, at fagforeninger har afvist en bonusudbetaling på 1000 euro - omkring 7500 danske kroner. De har ønsket beløbet tredoblet.

Der var på sociale medier mange klager og beretninger om kaotiske situationer på togstationer.

Tog mellem London, Amsterdam og Bruxelles er ifølge nyhedsbureauet AFP påvirket.

På nogle stationer stod folk med deres telefon i hænderne for at ændre reservation.

En af dem er 45-årige Nick, der er på vej hjem til Storbritannien fra den nordfranske by Lille.

- Jeg er ved at rejse tilbage nu, og det er helt bogstaveligt fem minutter siden, at vi fik en email om, at Eurotunnel-ansatte strejker, og det ser ud til, at vi ikke kan få et tog i dag, siger han til AFP.

På baggrund af den email, han har fået, har han ikke meget håb om at nå tilbage til London torsdag.

- De har sagt til os, at fordi det er december, så bliver det rigtig svært at få en booking med den begrænsede plads, fortsætter han.

Ikke kun strejken skaber torsdag problemer for Eurostar.

Ifølge nyhedsbureauet dpa var hundredvis af Euro-passagerer torsdag strandet i et højhastighedstog i otte timer, da det brød sammen uden el og fungerende toiletter.

Ifølge Eurostar skyldes den hændelse et kabel, der er faldet ned på toget.

