Strejke i tyske lufthavne rammer 100.000 passagerer

Tre lufthavne i Tyskland er torsdag morgen ramt af strejke blandt de ansatte i sikkerhedskontrollen. Det drejer sig om Hamburg Lufthavn, Köln/Bonn Lufthavn og lufthavnen i Düsseldorf.

Det skriver Reuters.

Næsten 100.000 passagerer ventes at blive påvirket af strejken, oplyser den tyske lufthavnsorganisation ADV.

Fagforeningen Verdi, der repræsenterer de lufthavnsansatte, har varslet strejke både torsdag og fredag.

Omkring 700 afgange ventes at blive aflyst i løbet af de to dage.

- Situationen i terminalerne er den samme i dag som under dette års foregående Verdi-strejker: Afgangshallerne er tomme, situationen er rolig, lyder det i en udtalelse fra Hamburg Lufthavn ifølge Reuters.

Strejken skyldes krav om højere løn, som Verdi ikke har kunnet få igennem hos arbejdsgiverne.

Konkret kræver fagforeningen større løntillæg til de ansatte i sikkerhedskontrollen for aften- og nattevagter og vagter i weekender og på helligdage.

Fredag udvides strejken til også at omfatte Stuttgart Lufthavn. Det får lufthavnen til at aflyse alle afgange fredag.

Forhandlingerne mellem Verdi og arbejdsgiverne i lufthavnenes sikkerhedskontroller genoptages 27. og 28. april.

Der har flere gange tidligere i år været strejke i tyske lufthavne såvel som andre steder i transportsektoren.

Fredag er der varslet en separat strejke blandt det tyske togpersonale. Det er fagforeningen EVG, der har varslet strejken.

Den begynder klokken 03.00 natten til fredag og slutter efter planen klokken 11.00. Den ventes at ramme togdriften i hele Tyskland.

Den primære baggrund for strejkerne i Tyskland er den høje inflation. Medarbejderne har de seneste måneder krævet højere løn på tværs af transportsektoren for at kompensere for de højere forbrugerpriser.

Deres arbejdsgivere har imidlertid ikke kunne tilbyde så meget mere i løn, som de ansatte kræver.

