Strejke lammer lufthavn i Berlin mandag

Mandag vil der ikke lette nogen passagerfly fra lufthavnen i Berlin på grund af strejke blandt sikkerhedspersonalet.

Fagforeningen Verdi har varslet strejke som led i en igangværende strid om løn.

Det skriver nyhedsbureauerne Reuters og dpa lørdag.

Strejken bliver indledt klokken 03.30 og varer hele mandag frem til midnat.

I og med, at det er kontrol af passagerer og bagage, der bliver ramt af strejken, vil det ikke være muligt at sende fly i luften fra Berlin mandag, meddeler lufthavnen.

Ankomster til lufthavnen i Berlin vil være mulige, men det er op til de enkelte luftfartsselskaber at beslutte, om flyvningerne gennemføres, siger en talsperson for lufthavnen til dpa.

I Københavns Lufthavn er der mandag planlagt fire ankomster fra Berlin, som ventes at blive berørt af strejken.

Det er lørdag ikke muligt at se mandagens ankomster på Billunds lufthavns hjemmeside.

Tidligere på ugen var andre lufthavne i Tyskland ramt af strejker blandt de ansatte. Det ramte flytrafikken til og fra Düsseldorf, Hamburg, Köln/Bonn, Stuttgart og Karlsruhe/Baden-Baden.

Det er ikke kun flytrafikken og lufthavnene, der er ramt af strejker.

I de seneste måneder har de tyske fagforeninger indkaldt til strejker i blandt andet børnehaver og på hospitaler. Her er kravet det samme - mere i løn.

Lørdag mødes repræsentanter for arbejdsgivere og ansatte i den offentlige sektor til en fjerde forhandlingsrunde i et forsøg på at finde en løsning.

Forud for lørdagens forhandlinger sagde indenrigsminister Nancy Faeser, at hun mener, at en aftale er inden for rækkevidde.

- De ansatte yder god service i vores fælles interesse, og tiderne er vanskelige, så vi bør betale dem på passende vis, sagde hun på vej ind til forhandlingerne.

- Jeg vil tro, at vi kan lykkes med det i dag. Jeg tror i hvert fald på det.

/ritzau/dpa