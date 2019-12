Strejke spænder ben for juletrafikken i Frankrig

Macron beder om julefred for togtrafikken på 18. dag af en strejke, der rammer hårdt ned i juletrafikken.

Titusinder af franskmænd forsøgte søndag at finde transport til de dele af landet, hvor de skal holde jul med familien.

Under halvdelen af højhastighedstogene TGV og en fjerdedel af intercitytogene kører som normalt. I hovedstaden Paris er det kun to ud af 16 metrolinjer, der kan benyttes.

- Jeg er vred, denne strejke er ulidelig. Regeringen må gøre noget, siger en rejsende, Jeffrey Nwutu Ebube, der forsøgte at finde en måde at komme hjem til Toulouse fra den nordlige havneby Le Havre - en tur på omkring 850 kilometer.

Togselskabet SNCF opfordrede søndag rejsende til at ændre eller helt aflyse planlagte togrejser.

Præsident Emmanuel Macron opfordrede lørdag de strejkende til at holde en pause i den 18 dage lange strejke i julen.

Den opfordring kommer tre dage efter, at forhandlinger mellem fagforeninger og regeringen brød sammen.

De strejkende er utilfredse med Macrons planer om at forenkle Frankrigs pensionssystem. Det vil betyde, at nogle offentligt ansatte mister visse privilegier.

I befolkningen er der generelt opbakning til de strejkende og deres krav. Nok er den opbakning faldet med tre procentpoint, men 51 procent af de adspurgte franskmænd siger, at de bakker op om de transportansattes krav.

Præsidenten, der er på besøg i Elfenbenskysten, opfordrer de strejkende til at vise ansvar og "lade fornuften sejre".

- Jeg vil mene, at der er tidspunkter i en nations liv, hvor det også er godt at indgå våbenhvile af respekt for familierne og familielivet, sagde Macron lørdag.

Det franske præsidentpalads meddelte ligeledes lørdag, at præsidenten selv giver afkald på den pension, han ellers er berettiget til som statsoverhoved.

Han tager heller ikke den lukrative plads i forfatningsrådet, som traditionen ellers tilskriver.

Det betyder, at han giver afkald på i alt 19.720 euro (148.000 kroner) om måneden.

