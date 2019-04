Strejkende SAS-piloter takker konkurrent for ekstra flyafgange

Det er godt, at SAS' konkurrent Norwegian kan hjælpe under strejken, siger SAS-piloter i Norge.

De strejkende SAS-piloter i Norge takker det konkurrerende flyselskab Norwegian for at indsætte ekstra flyafgange lørdag.

Det skriver det norske nyhedsbureau NTB.

- Vi ønsker ikke at ramme tredjeparten, altså passagererne. Derfor er det en hjælp, at Norwegian har kapacitet til at indsætte ekstra afgange, siger leder i Scandinavian Norge Flygerforening, Jan Levi Skogvang til NTB.

Scandinavian Norge Flygerforening er en af to norske fagforeninger for SAS-piloter.

1500 SAS-piloter fra Danmark, Norge og Sverige strejker efter nedbrud i forhandlingerne i de tre lande om løn og vagtplaner.

Det meddelte SAS natten til fredag.

Det har fået konsekvenser for mere end 70.000 rejsende, som har fået aflyst deres afgange i weekenden.

De ekstra flyafgange kommer dog kun til at komme rejsende i Norge til gode. Det oplyser Norwegians pressetalskvinde Astrid Mannion-Gibson til det norske erhvervsmedie E24.

- Vi kommer til at indsætte ekstra flyvninger i morgen (lørdag, red.) fra Oslo til Stavanger, Bergen, Trondheim, Bodø, Ålesund og Tromsø, siger Astrid Mannion-Gibson.

SAS-passagerer, der leder efter andre selskaber at rejse med, har fredag oplevet store prisstigninger på flybilletterne.

En enkeltbillet fra København til Stockholm stod til 7700 kroner fredag eftermiddag, mens man lørdag skal slippe mellem 2800 og 4600 kroner.

Det er især på de skandinaviske ruter, at priserne er sat kraftigt op, da SAS og Norwegian her er de primære spillere på ruterne.

Flyselskabet erkender, at den stigende interesse har ført til højere priser.

– Priserne styres som sædvanligt af udbud og efterspørgsel. Vi oplever ekstra stor interesse, og derfor er det helt naturligt, at priserne bliver justeret, sagde informationsdirektør Lasse Sandaker-Nielsen fredag til E24.

Norwegian havde fredag eftermiddag udsolgt på langt de fleste af sine afgange mellem hovedstæderne i Sverige, Norge og Danmark.

/ritzau/