Stribevis af olielande vil sænke olieproduktionen

En række olieeksporterende lande har søndag besluttet at reducere deres olieproduktion fra maj måned til udgangen af året.

Det oplyser nyhedsbureauet AFP søndag.

Blandt landene er Saudi-Arabien, som er en af verdens største olieeksportører. Landet vil nedsætte sin produktion med 500.000 tønder olie om dagen.

I 2021 producerede Saudi-Arabien dagligt 9,1 millioner tønder olie. Det skriver Opec, som er en organisation for olieeksporterende lande, på sin hjemmeside.

De olieeksporterende lande, som søndag har besluttet at sænke deres olieproduktion, er enten medlem af Opec eller en del af Opec+, som er et samarbejde mellem Opec og olielande uden for organisationen.

Ifølge Reuters oplyser det saudiarabiske energiministerium, at nedskæringen i produktionen er et tiltag, som skal hjælpe med at stabilisere oliemarkedet.

Også De Forenede Arabiske Emirater og Kuwait følger med ned. Deres reducering i produktionen af olie lyder på henholdsvis 144.000 og 128.000 tønder om dagen.

De Forenede Arabiske Emiraters olieproduktion lå på 2,7 millioner tønder om dagen i 2021, mens antallet lå på 2,4 millioner for Kuwait samme år.

Imens vil Irak sænke sin produktion med 211.000 tønder om dagen, oplyser AFP. Landets producerede dagligt 4 millioner tønder olie i 2021.

Derudover vil også Oman, Algeriet og Kasakhstan begrænse deres olieproduktion - dog med et lavere antal tønder.

Desuden har Rusland søndag meddelt, at landet vil forlænge sin nedskæring i olieproduktionen, som blev igangsat i marts som modsvar på vestlige sanktioner.

Den russiske oliereduktion lyder på 500.000 tønder om dagen, og forlængelsen vil gælde frem til slutningen af 2023.

I januar 2023 producerede Rusland 10,9 millioner tønder olie om dagen, skriver Wall Street Journal.

De varslede reduceringer kan få oliepriserne til at stige med 10 dollar, som svarer til cirka 70 kroner. Det vurderer Dan Pickering, investeringschef i investeringsfirmaet Pickering Energy Partners, ifølge Reuters.

Imens skriver det norske medie NRK, at vestlige ledere under krigen i Ukraine har besøgt flere olieproducerende lande for at overtale dem til at øge produktionen.

Samlet vil de olieeksporterende lande sænke deres olieproduktion med 1,15 millioner tønder om dagen.

/ritzau/AFP