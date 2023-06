Strid mellem Wagner-chef og Putin kan fodre russisk opstand

Blot få måneder inde i krigen i Ukraine, snakkede russiske medier om 1917-scenariet.

Da russiske tropper vendte om under Første Verdenskrig og gik hjem og var med til at vælte zar-styret.

1917-scenariet kan meget vel være et samtaleemne i den russiske befolkning igen efter fredagens melding om strid mellem den russiske militærledelse og Wagner-chefen, Jevgenij Prigozjin.

Det siger Flemming Splidsboel Hansen, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier.

- Det er meget dramatisk. Uanset udfaldet vil det påvirke den russiske krigsindsats, siger han.

Splidsboels vurdering kommer efter flere medier kunne skrive fredag, at den russiske efterretningstjeneste FSB åbner en kriminalsag mod chefen for Wagner-gruppen, Jevgenij Prigozjin, for at opfordre til væbnet mytteri.

Den russiske befolkning har måned efter måned skulle høre på, hvordan Prigozjin er den store helt, hvordan han tager de hårde kampe og, at det er ham, der har sørget for, at der er soldater derude, der kæmper heroisk og tappert for Rusland.

Derfor er de seneste meldinger om, at selvsamme mand er en forbryder, der skal arresteres, et signal til den russiske befolkning om, at det slet ikke fungerer i toppen af styret, siger Splidsboel.

- Det kan godt være med til at fodre en form for opstand. Men vi skal passe på med at overdrive det og tro, at det vil få det hele til at vælte for styret, men der er nogle tendenser allerede, siger han.

Han understreger, at trods urolighederne i den russiske top, er der ikke en stor mobilisering i den russiske befolkning, slet ikke som i 1917.

- Men det kan være med til at skubbe til en del af befolkningen, som nu vil tænke, at nu må krigen snart slutte, for det er tydeligt, at det her fungerer slet ikke for os, siger han.

Arrestordren på Jevgenij Prigozjin kom kort tid efter, at Prigozjin fredag aften dansk tid beskyldte den russiske militærledelse for at have beordret angreb på Wagner-soldater.

I en lydoptagelse delt af hans talspersoner, beder han Rusland om ikke at yde modstand og lover, at de, der har "ødelagt titusindvis af russiske soldaters liv, vil blive straffet".

Prigozjin hævder, at et stort antal Wagner-soldater er blevet dræbt i et russisk angreb. Der gives ikke nærmere detaljer om det påståede angreb.

Han afviser dog ifølge nyhedsbureauet Reuters, at han opfordrer til militærkup. Han kalder det i stedet "en march for retfærdighed".

Wagner-gruppen er et privat militærfirma, der sender sine soldater ud for at kæmpe rundtom i verden.

Gruppen har været aktiv i Ukraine, Syrien og afrikanske lande og er gentagne gange anklaget for krigsforbrydelser.

Gruppen kæmpede på russisk side, da Rusland i 2014 annekterede Krim-halvøen, og den har også været aktiv på russisk side under krigen i Ukraine, blandt andet med en fremtrædende rolle under kampene om byen Bakhmut.

