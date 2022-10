Strid om brexit-ordning kan sende nordirere til valgurnerne

Ni måneder har det nordirske folk gået uden politisk ledelse, siden Paul Givan gik af som landets førsteminister, og det proirske parti Sinn Féin i maj tog valgsejren.

Ved midnat mellem fredag og torsdag udløb fristen ifølge det franske nyhedsbureau AFP for, hvornår landet skulle have fordelt første- og andenministerposterne.

I den forbindelse kan Storbritanniens minister for nordirske anliggender, Chris Heaton-Harris, tvinge Nordirland til at udskrive et nyt valg.

Centralt i striden står spørgsmålet om, hvordan en række regler for brexit - Storbritanniens udmeldelse af EU - skal implementeres.

Artiklen fortsætter under annoncen

Boris Johnson implementerede i sin tid som britisk premierminister Nordirland-protokollen. Protokollen var løsningen på, hvordan britiske varer skulle tjekkes, inden de blev eksporteret til Irland, som er en del af EU.

Aftalen mellem den britiske regering og EU fastholdt Nordirland som en del af EU's indre marked og med en åben grænse til Irland. Det skulle forhindre, at der opstår nye spændinger mellem unionister - som overvejende er protestanter - og republikanere, som overvejende er katolikker.

DUP's leder, Jeffrey Donaldson, har krævet, at der bliver ændret på Nordirland-protokollen. Ifølge unionisterne skader det nordirernes opfattelse af sig selv som en del af Storbritannien, at der går en hård grænse igennem midten af Det Irske Hav.

Michelle O'Neill, som er leder for Sinn Féin, har fordømt DUP, som hun mener, "tager offentligheden som gidsel", på trods af at det hverken "taler for eller repræsenterer" flertallet af nordirerne.

Hun henviser til, at DUP har nægtet at besætte posten som andenminister i Nordirland. Nordirland har en ordning, hvor de to poster førsteminister og andenminister skal deles mellem de proirske og probritiske partier.

Uden en probritisk andenminister kan Michelle O'Neill altså ikke sætte sig på posten som førsteminister.

Det proirske parti Sinn Féin blev i maj Nordirlands største parti. Dermed står Michelle O'Neill altså til at blive nordirsk førsteminister, hvis de to partier da ellers kunne nå til enighed.

Storbritanniens nye premierminister, Rishi Sunak, har ifølge AFP opfordret parterne til at komme tilbage til regeringsarbejdet.

Og Chris Heaton-Harris vil ikke tøve med at udskrive valg, hvis ikke nordirerne følger den opfordring.

- Hvis en regering ikke er dannet inden 28. oktober, udskriver jeg valg, siger Heaton-Harris ifølge AFP i en udtalelse torsdag.

Hvis der udskrives valg, forventes nordirerne at skulle til stemmeurnerne 15. december.

/ritzau/