Strid om hovedbeklædning hijab lukker læreanstalter i Indien

Hindunationalisme tager til i Indien til under premierminister Narendra Modi og hans regerende BJP-parti.

En indisk delstat har lukket flere højskoler og læreanstalter, efter at der udbrudt en strid om brugen af hijab.

Striden om muslimske kvinders og piges anvendelse af tørklæder, som dækker hals og skuldre, har vakt international opmærksomhed, efter at den pakistanske aktivist Malala Yousafzai, der som 17-årig modtog Nobels fredspris, har blandet sig i den. Det rapporterer BBC.

Regeringen i delstaten Karnataka det sydlige Indien har besluttet at lukke læreanstalterne, efter at det var kommet til voldelige sammenstød, da studerende protestrede mod muslimske kvinder, der havde tørklæderne på i klasseværelserne.

Adskillige hindustuderende mødte op med safranfarvede sjal for at protestere mod muslimernes religiøse klædedragt.

Striden i Karnataka er opstået i Udupi-distriktet, som er en stærk bastion for Modis hindunationalistiske parti Bharatiya Janata Party (BJP).

Muslimerne henviser til, at Indiens forfatning sikrer dem retten til at gå i det tøj, de ønsker.

Malala, der som 15-årig blev skudt i hovedet af Taliban i Pakistan, fordi hun tog en uddannelse, opfordrer de indiske myndigheder til at stoppe "marginaliseringen" af muslimske kvinder.

Malala fik Nobels fredspris i 2014 for at arbejde for alle børns ret til uddannelse.

Striden om nijab har ført til beskyldninger om, at radikale muslimer og radikale hindunationalister forsøger at optrappe stridighederne, som er blevet taget op i delstatens retssystem.

Hindunationalisme er taget til i Indien til under premierminister Narendra Modi, som har været ved magten i otte år. Spændinger mellem hinduer og muslimer er blevet forstærket, og myndighederne kritiseres for at se passivt til.

Ved en tredages partikonference i byen Haridwar i december opfordrede en hindu fra det stærkt højreorienterede parti Hindu Mahasabha åbenlyst til drab på muslimer til bragende bifald fra et stort publikum.

Men mange steder i landet har det vakt voldsom harme, at sådanne udtalelser kan forekomme, uden at nogen bliver anholdt.

