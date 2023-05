Strid om USA's gældsloft spolerer Bidens mødeplaner i Australien

Der bliver alligevel ikke noget møde mellem de såkaldte quad-lande, Australien, Indien, Japan og USA, i storbyen Sydney i næste uge.

Det oplyser Australiens premierminister, Anthony Albanese, ifølge Reuters, efter at en indenrigspolitisk strid fik USA's præsident, Joe Biden, til at aflyse en række rejseplaner.

Quad-landende samarbejder om blandt andet maritim sikkerhed, økonomisk udvikling og klimaforandringer i Asien-Stillehavsområdet.

Selv om det ikke er alle quad-landenes regeringschefer, der har tid til at mødes, kan der dog stadig komme på et bilateralt møde mellem Indiens premierminister, Narendra Modi, og Albanese, siger den australske premierminister.

Præcist hvad de skal tale om, siger Anthony Albanese ikke.

En amerikansk embedsmand havde dog inden Bidens aflysning fortalt, at det originale quad-møde skulle have berørt emner som sikkerhed, investeringer i banebrydende teknologi, udbygning af infrastruktur samt klima og grøn energi.

Joe Biden er for tiden hængt op i en strid om USA's gældsloft, der - hvis den ikke løses - kan udløse en reel lammelse af den føderale regering i landet.

Den amerikanske præsident ønsker at være i stand til at øge den amerikanske statsgæld for at få råd til en række sociale hjælpepakker, mens hans republikanske modstandere forsøger at få ham til at bruge færre penge.

Det er dog langtfra første gang at Republikanerne og Demokraterne slås om hævelser af landets gældsloft, og selv om forhandlingerne ofte pågår næsten helt frem til tidsfristen, har USA aldrig misligholdt sin statsgæld.

/ritzau/