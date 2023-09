Stridende parter i Hollywood-konflikt genoptager forhandlinger

De stridende parter i Hollywood-strejken sætter sig onsdag igen rundt om forhandlingsbordet.

Det oplyser The Writers Guild of America (WGA), der er manuskriptforfatternes fagforening, i en meddelelse til sine medlemmer.

Manuskriptforfatterne har i over 100 dage strejket i kampen for bedre arbejdsvilkår i en branche, der er udfordret af kunstig intelligens og streaming.

I slutningen af august satte Hollywood-forfatterne sig sammen med toppen fra de store streamingtjenester Disney, Netflix, Universal og Warner Bros for at gøre en ende på strejken.

Efter blot 20 minutter blev håbet om en afslutning slukket, da forfatterne udvandrede fra forhandlingerne.

På onsdag forsøger de igen, når WGA mødes med AMPTP, der er underholdningsselskabernes organisation.

AMPTP er repræsentant for over 350 amerikanske filmproducenter og -studier. De forhandler på vegne af mediegiganter som Netflix, Amazon og Disney.

- I hører nok ikke fra os de kommende dage, mens vi forhandler. Men I skal vide, at vores fokus er at komme frem til den mest fair aftale for forfattere hurtigst muligt, skriver WGA til sin medlemmer.

- I mellemtiden fortsæt med at vise jeres engagement og sammenhold ved at deltage i strejkerne, skriver WGA.

Skuespillerne sluttede sig til strejken i begyndelsen af juli.

Begge faggrupper har kæmpet for at få mere i løn. Der har også været bekymringer om studiernes brug af kunstig intelligens til at skabe manuskripter.

Både skuespillernes og manuskriptforfatternes fagforening mener, at underholdningsindustrien har ændret sig markant, i takt med at streaming er blevet dominerende.

Samtidig mener de, at deres arbejde udfordres af kunstig intelligens, hvis evner hele tiden udvikles.

Den nuværende forfatterstrejke, som omfatter omkring 11.500 manuskriptforfattere, har ført til aflysninger af nye serieafsnit, forstyrret produktionen af tv til efteråret og standset arbejdet med store Hollywood -film.

Blandt serier, der er blevet forsinket på grund af strejken, kan nævnes HBO's "The Last of Us", "Stranger Things" fra Netflix og Disneys Star Wars-serie "The Mandalorian".

/ritzau/