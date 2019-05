Stridende parter i Venezuela mødes igen om bordet i Oslo

Norge skal igen lægge grund til forhandlinger mellem aktører fra Venezuela i næste uge, oplyser ministerium.

Repræsentanter fra Venezuelas regering og landets opposition vender tilbage til Oslo i Norge i næste uge.

Det skriver det norske udenrigsministerium i en pressemeddelelse lørdag aften.

- Norge roser parterne for deres indsats, og vi værdsætter deres vilje til at finde en løsning, siger udenrigsminister Ine Eriksen Søreide.

Udenrigsministeriet gentager, at Norge fortsat støtter en forhandlet løsning mellem parterne i det konfliktramte land.

Ministeriet har tradition for at agere mægler i internationale konflikter og har også tidligere afholdt møder mellem de stridende parter i Venezuela.

Efter sidste møde oplyste ministeriet, at forhandlingerne fortsat befinder sig i en "undersøgelsesfase".

Her hed det, at forhandlingerne var et forsøg på at "opbygge en fredelig agenda" for det kriseramte sydamerikanske land.

/ritzau/