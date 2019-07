Stridende parter i Venezuela vil genoptage forhandlinger

Repræsentanter for Venezuelas præsident og oppositionsleder vil genoptage forhandlinger ledet af Norge.

Repræsentanter for de stridende, politiske parter i Venezuela vil genoptage forhandlinger om en løsning på den politiske konflikt i landet.

Det oplyser det norske udenrigsministerium i en pressemeddelelse sent søndag aften.

Forhandlingerne mellem Venezuelas præsident, Nicolas Maduro, og oppositionsleder Juan Guaidó vil fortsætte den kommende uge på den caribiske østat Barbados.

- Parterne vil mødes denne uge på Barbados for at fortsætte arbejdet med at finde en forhandlet og konstitutionel løsning for landet, lyder det i meddelelsen.

Repræsentanter for de to parter har tidligere mødtes i Norge, som har tilrettelagt forhandlingerne i striden.

- Norge gentager sin anerkendelse af parterne for deres indsats og samarbejdsvillighed, siger den norske udenrigsminister, Ine Eriksen Søreide, i pressemeddelelsen.

Oppositionsleder Juan Guaidó, der i januar erklærede sig selv for midlertidig præsident i Venezuela, har ellers tidligere på ugen afvist, at han ville genoptage forhandlingerne med præsident Maduro.

Her lød kravet fra Gauidó, at Maduro skulle udskrive et nyt præsidentvalg, før forhandlingerne kunne genoptages.

- For demokrater er der aldrig en tid for at forhandle med gidseltagere, krænkere af menneskerettighederne eller diktatorer, sagde Guaidó med henvisning til Maduro.

/ritzau/