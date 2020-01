Strikkede tæpper og vanter strømmer ind til Australiens dyr

- Det er gået helt amok, siger dyreværnsgruppe om de bidrag, der vælter ind til nødstedte australske dyr.

Der bliver i øjeblikket strikket og syet massevis af tæpper, punge og vanter til australske dyr, der er sendt på flugt fra landets voldsomme naturbrande.

Det oplyser dyreværnsorganisationen The Animal Rescue Craft Guild mandag.

Organisationen er blevet oversvømmet med bidrag, efter at den opfordrede frivillige til blandt andet at strikke og sy tæpper til flagermus, punge til kænguruer og vanter til koalaer.

Der er kommet donationer fra hele verden - herunder fra USA, Storbritannien, Hongkong, Frankrig og Tyskland.

- Det er gået helt amok, lyder det fra Belinda Orellana, der er stiftende medlem af The Animal Rescue Craft Guild.

- Reaktionen har været fantastisk, siger hun.

Voldsomme brande har på det seneste raset i Australien, hvor omkring otte millioner hektar er blevet brændt ned til jorden. Det svarer til størrelsen på Østrig eller næsten et område dobbelt så stort som Danmark.

Nogle eksperter vurderer ifølge nyhedsbureauet Reuters, at op mod en halv milliard dyr - herunder kæledyr og kvæg - er omkommet.

Derudover er hundredtusindvis kommet til skade og tvunget på flugt.

- Det er de små stakler, der har overlevet, vi kan hjælpe.

- Vores gruppe fremstiller og fordeler ting til landets redningsorganisationer, der tager sig af dyrelivet, siger Belinda Orellana.

The Animal Rescue Craft Guild blev oprettet for få måneder siden med det formål at producere forskellige genstande, der kan hjælpe nødstedte dyr.

Gruppen har over 80.000 medlemmer på Facebook.

Blandt de frivillige, der bidrager til produktionen, er Lara Mackay fra New Zealand. Hun laver en form for pung, som kænguruer kan ligge i.

- Min plan er at lave så mange som muligt, og jeg har bedt stoffabrikker om at donere stof, siger newzealænderen.

/ritzau/Reuters