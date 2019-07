Strømafbrydelse mørklægger store dele af Manhattan

Flere end 40.000 er ramt af stor strømafbrydelse i New York, hvor mange toge holder stille i undergrundsbanen.

Elevatorer sidder fast, butikker er henlagt i mørke og flere metrostationer er sat ud af drift.

Det meddeler de lokale myndigheder i New York, som lørdag aften er blevet ramt af en stor strømafbrydelse, som har henlagt store dele af bydelen Manhattan i mørke.

43.500 husstande og butikker er påvirket af strømafbrydelsen, oplyser myndighederne ifølge nyhedsbureauet AP.

Strømmen gik tidligt på aftenen, og udfaldet har blandt andet ramt området Upper West Side og Rockefeller Center, som er et stort kompleks af kontor- og forretningsbygninger i New York.

Strømafbrydelsen skyldes en brand i en transformator, oplyser myndighederne. Branden startede ifølge brandvæsenet i New York på West 64th Street og West End Avenue.

Energiselskabet Con Edison, der leverer strøm til den amerikanske storby, er ikke vendt tilbage på AP's henvendelser.

Men på Twitter skriver selskabet, at der arbejdes på sagen.

- Vi reagerer på en omfattende strømafbrydelse på den vestlige side af Manhattan. Vi vil dele flere informationer, når vi har dem, lyder det på Twitter.

Transportmyndighederne i New York oplyser, at strømafbrydelsen påvirker flere af byens metrostationer.

- Mens Con Edison arbejder på at få strømmen tilbage, opfordrer vi alle til at undgå metrostationer under jorden, skriver myndighederne på Twitter ifølge nyhedsbureauet AFP.

Strømafbrydelsen kommer netop på jubilæumsdagen for en omfattende strømafbrydelse i 1977, hvor størstedelen af New York var uden strøm.

