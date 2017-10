Studerende buher højrenationalist af scenen i Florida

Da Richard Spencer skulle tale i Florida, blev han mødt med så øredøvende tilråb, at han måtte forlade scenen.

Hundredvis af demonstranter buhede og råbte så meget af højrenationalisten Richard Spencer, at han måtte forlade scenen efter kun at have sagt nogle få ord.

Det skete torsdag under en planlagt tale på University of Florida.

Kun omkring 30 tilhængere af den kontroversielle hvide nationalist var mødt op i auditoriet på universitetet i Gainsville for at støtte Spencer.

39-årige Richard Spencer regnes for at være chefideologen bag en række højreekstreme amerikanske grupper. De omfatter tilhængere af hvidt overherredømme, neonazister og tilhængere af Ku Klux Klan.

Han var desuden en af arrangørerne bag en protest i Charlottesville, Virginia, i august. Her kørte en højrenationalist sin bil ind i en gruppe af moddemonstranter og dræbte en 32-årig kvinde.

Forud for Spencers tale på University of Florida havde guvernøren i Florida, Rick Scott, da også erklæret undtagelsestilstand i området for netop at undgå uroligheder som dem i Charlottesville.

Men allerede efter kort tid blev Richard Spencer altså tvunget af scenen af et overdøvende pibekor af modstandere.

- Dette er en fantastisk modtagelse, sagde han ironisk.

- Tak for jeres velkomst. Er I klar til at tale?

Spørgsmålet fik publikum til at rejse sig og med knyttede næver i luften råbe "Ikke mere Spencer! Ikke mere Spencer!"

- I forsøger på en kujonagtig måde at stoppe en bevægelse, der er i vækst, og som forsvarer hvide mennesker, sagde Richard Spencer, før han forlod scenen.

/ritzau/AFP