Studerende på vej til vigtig eksamen dræbt i busulykke i Kina

21 personer om bord på bus fyldt med studerende på vej til den berygtede gaokao-prøve har mistet livet i Kina.

21 personer er tirsdag dræbt i en busulykke i Kina.

Blandt passagerne om bord var adskillige studerende på vej til den berygtede gaokao-prøve, som er afgørende for at komme ind på Kinas topuniversiteter.

Det oplyser myndigheder ifølge nyhedsbureauet AFP.

Bussen røg igennem autoværnet og røg ned i Hongshan-søen i Guizhou-provinsen i det sydvestlige Kina.

Ud over de 21 dødsfald er 15 personer tilskadekomne. Alle de tilskadekomne bliver behandlet på hospitalet.

Det vides ikke, om ulykken skyldes de store mængder regn, som plager blandt andet Guizhou-provinsen i Kina.

Oversvømmelser har forhindret tusinder af studerende i Kina i at deltage i gaokao-prøven. Mere end 10,7 millioner studerende tager prøven, som varer over flere dage, rapporterer statsmediet CCTV ifølge nyhedsbureauet dpa.

Gaokao-prøven bliver betragtet som den vigtigste prøve i en kinesers liv. Den har afgørende betydning for, hvilke muligheder en person har for at uddanne sig.

Dermed har det også stor indflydelse på mulighederne for senere i livet at få et velbetalt job.

Nyhedsbureauet AFP beretter om, at forældre ofte er endnu mere bekymrede end deres børn forud for prøven. Der er over 7000 prøvesteder rundtom i landet.

Næsten en million personer er ansat til at få prøverne til at forløbe efter planen.

Prøven var i forvejen blevet udsat på grund af coronapandemien. Men tirsdag gik den altså i gang, selv om adskillige personer på forskellig vis er blevet forhindret i at møde frem til prøverne.

Store mængder regn og oversvømmelser er normalt i det sydlige og centrale Kina i sommermånederne.

Det kinesiske nyhedsbureau Xinhua rapporterer, at 420.000 personer i Anhui-provinsen i det østlige Kina for tiden er påvirket af regnmængderne. Det skriver dpa.

Oversvømmelser har medført, at 27.000 personer er evakueret. Der er rapporteret skader for 72 millioner dollar - svarende til 475 millioner kroner - ifølge den lokale regering.

/ritzau/