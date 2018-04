Studie af immun-medicin viser sig effektiv mod lungekræft

En ny medicintype til mennesker med lungekræft tegner sig virksomt mod lungekræft, viser selskabs studie.

Oddsene for at overleve den mest almindelige form for lungekræft er væsentligt forbedret, hvis man sideløbende med kemoterapi behandles med medicin, der aktiverer immunsystemet - også kendt som immunterapi.

Det viser offentliggørelsen af det tyske medicinalselskab Merck Co's studie af selskabets immun-medicin Merck Keytruda, skriver AP og The New York Times.

I studiet har patienter fået immun-medicinen Merck Keytruda sideløbende med kemoterapi.

Det har halveret patienternes risiko for at dø af lungekræften og for, at kræftsygdommen forværres, når der sammenlignes med patienter, der efter et års behandling kun har modtaget kemoterapi.

Studiet er offentliggjort i The New England Journal of Medicine og på en konference mandag i Chicago for Den amerikanske sammenslutning for kræftforskning.

Her blev andre studier af immun-medicintyper som Opdivo og Yervoy også

fremlagt.

Disse medicintyper er dog ikke i samme afsluttende testfase som Merck Keytruda, som selskabet snart venter godkendt af de amerikanske myndigheder til behandling.

Brugen af immunterapi viser generelt, at behandlingen kun er effektiv for op til halvdelen af patienterne, og den kan have store bivirkninger for patienterne. Men succesraten er bedre end med kemoterapi alene, skiver AP.

Behandlingsformen er også voldsomt bekostelig.

Til New York Times siger chef for medicinsk onkologi på Yale Cancer Center, der ikke har været medvirkende i ovenstående studier, at et paradigmeskift kan være på vej i kræftbehandlingen.

- Jeg har behandlet lungecancer i mere end 25 år nu, og jeg har aldrig set et så stort paradigmeskift, som vi nu ser med immunterapi, siger Roy Herbst.

Lungecancer er den største dræber af kræftformerne globalt. Hvert år dør 1,7 millioner mennesker af sygdommen.

/ritzau/