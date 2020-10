Studie: Coronasmitte fra mor til nyfødt kan næsten helt undgås

Det er vigtigt, at spædbørn får lov at komme tæt på coronasmittede mødre, mener forskere bag studie.

Hvis man tager de rette forholdsregler, er der kun lille risiko for, at nyfødte bliver smittet med coronavirus af mødre, der har virusset.

Det skriver Columbia University i en pressemeddelelse på baggrund af et nyt studie publiceret i tidsskriftet Jama Pediatrics.

Forskerne fulgte 101 nyfødte børn på to hospitaler i USA fra 13. marts til 24. april.

Kun to af børnene fik i løbet af studiet coronavirus, på trods af at de fleste af børnene delte værelse med deres coronasmittede mødre.

Børnene blev placeret i beskyttende krybber lidt under to meter fra morens seng.

Derudover fik mødrene udleveret materiale om, hvordan de kunne have kontakt til barnet og amme det uden at overføre virusset.

For hovedforfatteren til studiet Cynthia Gyamfi-Bannerman er det vigtigt at påpege, at mødrene ikke behøver at give afkald på den tidlige kontakt til barnet.

- Vores resultater bør berolige vordende mødre med covid-19 om, at basale smitteforholdsregler under og efter fødslen - såsom at bære mundbind og at sørge for bryst- og håndhygiejne, når man holder et ammende spædbarn - beskyttede de nyfødte i vores undersøgelse, siger Gyamfi-Bannerman i meddelelsen.

Hovedforfatteren, der blandt andet er professor i pædiatri ved Columbia University, mener, at det er vigtigt, at de smittede mødre ammer deres børn.

- Modermælk kan beskytte nyfødte mod en række forskellige patogener (sygdomsskabende organismer, red.), og den kan måske endda være med til at beskytte mod smitte med virusset, siger hun.

- De fleste undersøgelser har ikke fundet coronavirus i modermælk, og der er fundet antistoffer mod virusset i modermælken.

Mødrene med coronavirus blev placeret i private værelser.

De ansatte på hospitalet sørgede for at holde afstand i videst muligt omfang. De havde også mundbind på.

Det vides ikke, hvad smittekilden var hos de to børn, som blev testet positive i undersøgelsen. De to børn viste ingen tegn på sygdom.

/ritzau/