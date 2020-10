Studie: Coronavirus kan overleve på huden i op til ni timer

De smitsomme egenskaber i coronavirus forsvinder ved brug af håndsprit efter 15 sekunder ifølge studie.

Fra sundhedsmyndigheder er det blevet understreget igen og igen: God håndhygiejne er et vigtigt våben mod coronavirusset.

Og nu får anbefalingerne om hyppig håndvask eller afspritning fornyet styrke.

Coronavirus kan nemlig tilsyneladende overleve på menneskers hud i op til ni timer. Det viser et studie foretaget af japanske forskere.

Det er fem gange længere tid end patogenet, som fremkalder influenza, overlever på huden. Det forbliver aktivt på huden i 1,8 timer.

Der er imidlertid en begrænsning i studiet. Forskerne har ikke undersøgt, om mængderne af virusset, der er tilbage efter ni timer, er store nok til at smitte ved kontakt.

- Coronavirussets overlevelse i ni timer på menneskehud øger risikoen for smittespredning ved kontakt sammenlignet med influenza og accelererer dermed pandemien, konkluderes det i studiet.

Ifølge forskerne viser undersøgelsen, hvorfor god håndhygiejne er afgørende i kampen mod pandemien.

Både for coronavirus og influenzavirus gælder det, at de smitsomme egenskaber bliver inaktive, 15 sekunder efter at de er udsat for ethanol. Ethanol bliver brugt i håndsprit.

- Jo længere tid coronavirus overlever på huden, jo mere stiger risikoen for smitte ved kontakt. Håndhygiejne kan imidlertid mindske denne risiko, understreges det i studiet.

Studiet er blevet udgivet i tidsskriftet for kliniske smitsomme sygdomme. Anerkendte Oxford University Press står bag tidsskriftet.

Forskerne bag studiet har undersøgt overlevelsesevnen på hud fra personer en dag efter deres død.

Ifølge Sundhedsstyrelsen er god håndhygiejne den mest effektive måde at forhindre smittespredning i samfundet på.

Derfor anbefaler styrelsen hyppig håndvask. Hvis man ikke har adgang til vand og sæbe, er håndsprit et godt alternativ. Det forudsætter dog, at hænderne er tørre og ikke synligt snavsede.

