Studie: Covid-19 kan forringe sædkvaliteten

Sædceller kan tage skade af covid-19, hvilket kan medføre nedsat fertilitet, konkluderer forskere.

Covid-19 kan forringe sædkvaliteten og reducere fertiliteten hos mænd.

Det viser et nyt studie.

Virussygdommen, der hidtil har kostet næsten 2,2 millioner mennesker livet verden over, kan forårsage øget sædcelledød, betændelse og såkaldt oxidativ stress.

Det konkluderer forskere fredag i tidsskriftet Reproduction.

- Disse fund giver os det første eksperimentelle bevis for, at det mandlige reproduktive system kan blive beskadiget af covid-19, konkluderer forskerne.

Eksperter, som har kommenteret forskningen, siger dog, at virussets evne til at reducere fertiliteten hos mænd fortsat mangler at blive påvist.

Covid-19 forårsager luftvejssygdomme, især hos ældre og svækkede personer.

Siden virusset blev opdaget i det centrale Kina i slutningen af 2019, har verden bekræftet flere end 100 millioner smittetilfælde.

Sygdommen overføres via luftvejene og angriber lungerne, nyrerne, tarmene og hjertet.

Tidligere undersøgelser har vist, at covid-19 også kan inficere de mandlige reproduktive organer, forringe sædcelleudviklingen og forstyrre de reproduktive hormoner.

De samme receptorer, som virusset bruger til at få adgang til lungevæv, findes også i testiklerne.

Men virussets indvirkning på mænds evne til at reproducere er altså fortsat uklar.

Behzad Hajizadeh Maleki og Bakhtyar Tartibian fra Justus Liebig-Universitetet i tyske Giessen har søgt efter biologiske markører, som muligvis kan indikere en negativ indvirkning på fertiliteten.

Analyser udført hver tiende dag i 60 dage blandt 84 mænd med covid-19 blev sammenlignet med data fra 105 raske mænd.

Hos covid-19-patienterne viste sædcellerne en betydelig stigning i markører for inflammation og oxidativ stress, som er en kemisk ubalance, der kan skade dna og proteiner i kroppen.

- Disse indvirkninger på sædcellerne er forbundet med en ringere sædkvalitet og nedsat fertilitetspotentiale, udtaler Behzad Hajizadeh Maleki i en erklæring.

- Selv om disse indvirkninger havde en tendens til at blive bedre over tid, forblev de betydeligt og unormalt højere hos covid-19-patienterne.

/ritzau/AFP