Studie forudser fordobling i antal diabetestilfælde i 2050

Antallet af diabetestilfælde vil stige i alle verdens lande i de kommende 30 år, hvis der ikke bliver taget affære.

Det viser et nyt globalt studie.

Der er i øjeblikket 529 millioner mennesker i verden, der har diabetes, viser studiet, der er ført an af forskere fra Institute of Health Metrics and Evaluation fra University of Washington.

Forskerne forudser, at antallet vil blive mere end fordoblet til omkring 1,3 milliarder personer med diabetes i 2050.

Størstedelen af tilfældene er med diabetes type 2. Det er den type af diabetes, der er relateret til overvægt og i stort omfang kan forhindres, lyder det fra forskerne.

Stigningen i udbredelsen af diabetes globalt er ikke ensartet. Nogle lande og regioner er særlig hårdt ramt.

Eksempelvis ventes udbredelsen at stige til 16,8 procent i Nordafrika og Mellemøsten i 2050. I Latinamerika og Caribien ventes den at stige til 11,3 procent.

Globalt ventes udbredelsen at stige til 9,8 procent mod 6,1 procent nu.

Forskerne understreger, at alle lande bliver påvirket af stigningen.

/ritzau/Reuters