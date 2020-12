Studie fremhæver billig coronavaccine som sikker og effektiv

Astrazeneca er klar til hurtigt at begynde at levere hundreder af millioner vaccinedoser på verdensplan.

Den coronavaccine, som er udviklet af Oxford University og medicinalselskabet Astrazeneca, er sikker, effektiv og giver god beskyttelse.

Det fastslår forskere i et studie, som er udgivet i tidsskriftet The Lancet. Det skriver det britiske medie BBC.

Ifølge studiet viser data, at vaccinen kan mindske smittespredningen af coronavirus såvel som beskytte mod sygdom og død.

- Resultaterne viser, at vaccinen er effektiv mod covid-19, siger Pascal Soriot, topchef i Astrazeneca, ifølge BBC.

- Vi er begyndt at sende data til myndigheder rundtom i verden for tidlig godkendelse. Og vores globale forsyningskæder er oppe at køre - klar til hurtigt at begynde at levere hundreder af millioner doser på verdensplan uden profit, siger han.

Astrazeneca håber at få godkendt vaccinen inden nytår eller i begyndelsen af næste år.

De fleste af de over 20.000 deltagere i det pågældende studie var under 55 år. Men resultaterne indikerer, at vaccinen også beskytter ældre personer.

Der er imidlertid fortsat tvivl om, hvilken dose af vaccinen der giver bedst beskyttelse.

Da resultaterne fra de indledende forsøg blev offentliggjort for to uger siden, fortalte udviklerne om tre forskellige niveauer af effektivitet for vaccinen.

Den overordnede effektivitet er 70 procent. Den lavest målte er 62 procent, mens den højeste er 90 procent.

Det skyldes, at en af de to doser af vaccinen, der blev givet i en del af forsøget, var halvt så stærk som det, der var meningen.

Det viste sig imidlertid, at den "forkerte" dosering var en vinder med 90 procents effektivitet. De to normale doser gav 62 procent.

Af studiet i The Lancet fremgår det, at 1367 - ud af mange tusinde i forsøget - fik den halve dose efterfulgt af en hel.

Det gav dem 90 procents beskyttelse mod covid-19. Men tallene er så relativt små, at det er svært at drage klare konklusioner på baggrund af de tal.

Disse resultater om beskyttelse skal undersøges yderligere, i takt med at mere data fra forsøget kommer frem. Det kan have betydning for, hvornår vaccinen bliver godkendt - og med hvilken dosering.

I Storbritannien blev vaccinen fra Pfizer og Biontech nødgodkendt i sidste uge. Tirsdag blev den første person så vaccineret.

Det ventes, at vaccinen fra Oxford og Astrazeneca kan spille en stor rolle i at bekæmpe pandemien.

Den er billigere end flere af de andre vacciner, som er langt fremme. Og samtidig er den lettere at opbevare.

/ritzau/