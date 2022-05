Studie: Indien risikerer 100 gange flere hedebølger i fremtiden

Pakistan og Indien lider for tiden under rekordvarme hedebølger.

I New Delhi nåede temperaturen søndag over 49 grader. Millioner af mennesker står ifølge den britiske avis The Guardian uden vand og strøm.

Onsdag peger klimaeksperter i en analyse på, at klimaforandringerne i fremtiden vil gøre den type ekstremt vejr 100 gange mere sandsynligt i det nordvestlige Indien og Pakistan. Det skriver The Guardian.

Konkret peger de på, at ekstrem hede ikke vil ramme én gang hvert tredje århundrede, men i stedet én gang hver tredje år. Analysen er lavet af Storbritanniens meteorologiske institut, Met Office.

Den igangværende hedebølge har de seneste uger tvunget skoler til at lukke, ødelagt høsten og tvunget folk til at blive indenfor.

Ifølge det amerikanske medie CNN har eksperter endda sat spørgsmålstegn ved, om mennesket overhovedet er gearet til så høje temperaturer.

Jacobabad i Pakistan er i forvejen en af de varmeste byer på kloden. Den ligger i den pakistanske provins Sindh. Her registrerede man søndag 51 grader.

Den britiske avis The Telegraph skrev tidligere på måneden, at ikke bare mennesker lider i områderne.

Også fugle er faldet ned fra himlen på grund af udmattelse og dehydrering. Fuglene er udsatte, fordi jorden er så tør, at deres sædvanlige drikkevand er tørret ud.

De britiske meteorologer bag den nye analyse peger på, at varme temperaturer er normale i Indien og Pakistan forud for regntiden.

Men klimaforandringerne fremmer varmen yderligere.

- Ved udgangen af det her århundrede kan tiltagende klimaforandringer give temperaturer af de her størrelser i gennemsnit hvert år, siger Nikos Christidis, der er ansat ved Met Office ifølge CNN.

/ritzau/