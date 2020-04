Studie: Malariamiddel forhøjer dødelighed hos coronapatienter

Klorokin, som USA's præsident har promoveret, er ikke kur mod coronavirus, viser studie - tværtimod.

Malariamidlet klorokin er forbundet med forhøjet dødelighed, når det bruges til behandling af coronapatienter.

Det viser det foreløbigt største studie af midlet, som er finansieret af USA's regering.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

I studiet har forskere analyseret, hvordan en gruppe militærveteraner, der var testet positiv for coronavirus, har reageret på behandlingen med klorokin.

I alt 368 veteraner, der var indlagt på hospitaler fordelt over hele USA, deltog i studiet.

Studiet viser, at dødeligheden for patienter, der blev behandlet med klorokin, var 28 procent. Dødeligheden for patienter, der blev behandlet med en kombination af klorokin og antibiotika, var 22 procent.

Til sammenligning var dødeligheden for patienter, der modtog almindelig behandling, blot 11 procent.

Resultatet skal tages med visse forbehold. Således er det endnu ikke formelt blevet bedømt af fagfæller - et såkaldt "peer review".

USA's præsident, Donald Trump , har tidligere nævnt, at klorokin sammen med et antibiotika kunne blive et potentielt vigtigt middel mod coronavirus.

I flere lande har læger allerede brugt midlet til at behandle patienter med coronavirus.

Det gælder blandt andet læger i Sverige, der dog har indstillet brugen af midlet. Det skyldtes, at flere læger berettede om alvorlige bivirkninger ved brugen af midlet.

Også i Danmark bliver midlet undersøgt. Således kunne Hvidovre Hospital tidligere på måneden meddele, at et forsøg med klorokin var lige på trapperne.

I forsøget skulle midlet testes på 500 patienter for at se, om det mildner symptomerne fra sygdommen Covid-19, der forårsages af coronavirus.

/ritzau/