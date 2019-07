Studie: Multiresistent malaria spreder sig i Sydøstasien

Forskere slår alarm om multiresistent malaria, der spreder sig hastigt i Cambodja, Vietnam, Laos og Thailand.

En type malaria, der er resistent over for de to mest udbredte typer malariamedicin, spreder sig med høj fart i dele af Sydøstasien.

Sådan lyder advarslen i et nyt studie foretaget af en række forskere fra Oxford University og Wellcome Sanger Institute i Storbritannien.

Den multiresistente malaria begyndte først at sprede sig hastigt i Cambodja, og nu er den også blevet udbredt i Vietnam, Laos og det nordlige Thailand, lyder advarslen.

Studiet er mandag blevet publiceret i tidsskriftet The Lancet Infectious Diseases.

- Vi har opdaget, at den har spredt sig aggressivt og har udskiftet de lokale malariaparasitter, siger Roberto Amato, som er en af forskerne bag studiet.

- Den er nu blevet den dominerende type i Vietnam, Laos og det nordøstlige Thailand, siger han.

/ritzau/Reuters