Studie: Nigeria kan ende med større befolkning end Kina i år 2100

Verdens befolkningstilvækst kan blive væsentligt mindre end ventet. Det kan være gode nyheder for miljøet.

Verdens befolkning står til at blive på i alt 8,8 milliarder indbyggere i år 2100, hvilket er to milliarder under FN's fremskrivninger.

Sådan lyder konklusionen i et nyt stort studie offentliggjort onsdag.

Studiet forudser store forandringer i landenes magtforhold som følge af faldende fødselsrater og befolkninger, der ældes.

Ved slutningen af århundredet vil 183 af 195 lande - medmindre der sker en stigning i antallet immigranter - nå under et niveau, hvor befolkningen kan opretholde sin størrelse.

Det melder det internationale forskerhold bag studiet i tidsskriftet The Lancet.

Over 20 lande, som blandt andet tæller Japan, Spanien, Italien, Thailand, Portugal, Sydkorea og Polen, står til at få halveret befolkningstallet.

Kinas befolkningstal kan falde fra dagens 1,4 milliarder til omkring 730 millioner på 80 år.

Landene syd for Sahara i Afrika kan få tredoblet deres størrelse til omkring tre milliarder mennesker.

Her står Nigerias befolkning på knap 200 millioner indbyggere til at vokse til knap 800 millioner mennesker.

Det vil ifølge prognosen gøre det til verdens næststørste land befolkningsmæssigt - kun over gået af Indiens 1,1 milliard mennesker.

