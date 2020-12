Studie peger på mikrobølger i sag om mystiske diplomatskader

I 2016 meldte amerikanske diplomater i Cuba om hovedpine. Nu mener studie at have fundet sandsynlig årsag.

Den mest sandsynlige forklaring på mystiske hovedskader blandt amerikanske diplomater i Kina og Cuba er mikrobølger.

Sådan lyder konklusionen på et studie udarbejdet af The National Academy of Sciences, som USA's regering har bestilt. Det skriver CNN.

De første sager om tilsyneladende uforklarlig sygdom blandt amerikanske diplomater begyndte at dukke op i 2016 blandt personale på den amerikanske ambassade i Havana i Cuba.

De ansatte havde symptomer såsom hovedpine, ringen for ørerne, søvnforstyrrelser, svimmelhed samt problemer med hukommelse, koncentration og balancen.

I 2018 blev personalet trukket hjem. Trump-regeringen erklærede, at de ansatte havde været udsat for et "sonisk angreb" fra Cuba.

Ansatte på den canadiske ambassade i landet kom med lignende meldinger. Også de blev trukket hjem.

Og på den amerikanske konsulat i Guangzhou i Kina var der i 2017 lignende meldinger.

- Overordnet ladet det til, at målrettet energi bestående af radiofrekvenser - især blandt de tilfælde med udprægede tidlige symptomer - er den mest sandsynlige mekanisme bag disse tilfælde, står der ifølge CNN i studiet.

/ritzau/