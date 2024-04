Studie: Meget svagt belæg for hormoner til transkønnede børn

Der er "bemærkelsesværdigt svagt" belæg for at give hormoner til transkønnede børn, men debattens "giftige" karakter gør, at professionelle er "bange" for åbent at drøfte deres holdninger.

Det konkluderer Hilary Cass, som er børnelæge ved St. Thomas Hospital og tidligere præsident for den britiske fagforening for børnelæger, ifølge det britiske medie BBC.

Cass blev i 2020 bedt af det britiske offentlige sundhedsvæsen, NHS, om at gennemgå den behandling, som personer under 18 år med kønsinkongruens får i NHS.

Det har resulteret i en 338 sider lang afhandling, som blandt andet indeholder anbefalinger om, hvordan børn og unges kønsinkongruens bedst behandles.

- Jeg er skuffet over manglen på belæg for den langsigtede effekt af at tage hormoner i en tidlig alder. Forskningen har svigtet os alle, mest af alt jer. skriver Cass henvendt til børn og unge i rapporten.

- Det forholder sig sådan, at vi ikke har noget godt belæg for de langsigtede virkninger ved at blande os i kønsrelateret sorg.

Ifølge BBC nævner Cass også i rapporten, at patienters andre sundhedsmæssige problemer overses, når de sætter spørgsmålstegn ved deres køn.

Hun anbefaler en mere "holistisk vurdering", som skal inkludere undersøgelser for udviklingsforstyrrelser som autisme og en vurdering af patientens mentale helbred.

Hun siger, at unge mennesker er blevet "fanget midt i en storm af en offentlig diskurs".

NHS har allerede taget affære på visse områder, som er nævnt i rapporten.

Det er dermed blevet besluttet, at børn ikke længere regelmæssigt kan få udskrevet hormoner, som afbryder puberteten, hvis det ikke er en del af kliniske forsøg.

