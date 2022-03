Studie: Verdens største regnskov nærmer sig uoprettelig skade

Klimaforandringer, skovbrande og skovrydning har gjort det sværere for verdens største regnskov at komme sig.

Verdens største regnskov, Amazonas, som ligger i Sydamerika, er ved at nå et punkt, hvor den skade, der er blevet gjort på skoven, ikke længere kan genoprettes, og regionen risikerer at blive forvandlet til en permanent savanne.

Det fremgår af et nyt studie publiceret i tidsskriftet Nature Climate Change.

Ifølge studiet har over 75 procent af regnskoven vist tegn på skovdød i løbet af de sidste to årtier.

- Skovrydning og klimaforandringer er sandsynligvis de primære drivkræfter bag dette forfald, siger professor Niklas Boers fra Det Tekniske Universitet i München, der har været med til at udarbejde studiet.

Forskerne bag har brugt satellitbilleder til at vurdere regnskovens tilstand. De har vist, at større og større områder af økosystemet ikke længere kommer sig helt efter fænomener som skovbrande og tørke.

De områder af skoven, der ligger tættest på steder, hvor mennesker befinder sig, ser ud til at være mindst modstandsdygtige.

- Regnskoven kan mere eller mindre ligne sig selv, men stadig blive mindre modstandsdygtig. Det gør den langsommere til at komme sig efter en stor begivenhed som tørke, siger studiets ledende forsker, professor Chris Boulton fra University of Exeter.

Ifølge studiet er det uvist, hvor meget skade regnskoven kan modstå, før miljøet i den bliver ændret permanent.

- Mange forskere har teoretiseret, at skoven kan nå et uopretteligt vendepunkt, men vores studie giver afgørende empiriske beviser for, at vi allerede er ved at nærme os det punkt, siger Niklas Boers.

Han tilføjer:

- Mange sammenhængende faktorer som tørker, skovbrande, skovrydning og klimaforandringer kan i fællesskab reducere skovens modstandsdygtighed og udløse et uopretteligt vendepunkt for Amazonas.

Amazonas, der dækker store dele af Sydamerika, er hjemsted for cirka 25 procent af jordens samlede biodiversitet.

Den er også en vigtig opsamler af CO2 i atmosfæren.

Dør skoven, kan det altså få enorme konsekvenser for hele kloden.

