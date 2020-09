Sturgeon lover ny afstemning om skotsk uafhængighed

- Plan for folkeafstemning og for tidspunkt vil blive fremlagt inden maj 2021, siger Skotlands førsteminister.

Skotlands førsteminister, Nicola Sturgeon, har tirsdag lovet, at hun inden maj næste år vil fremlægge en plan for en ny folkeafstemning om skotsk uafhængighed - også om tidspunktet for den.

- Planen skal indeholde information om folkeafstemningen og spørgsmålet, som skal stilles, siger Sturgeon, som også er leder af det skotske nationalparti SNP.

- Ved næste års parlamentsvalg vil vi fremsætte argumenter for, at Skotland bør blive et uafhængigt land, og vi vil bede om en tydelig bekræftelse på Skotlands ret til selv at vælge dets egen fremtid, siger Sturgeon, som holdt tale ved åbningen af det skotske parlament tirsdag.

Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, har flere gang afvist muligheden for, at Skotland igen kan gennemføre en folkeafstemning, som det skete i 2014. Dengang stemte 55 procent for at forblive i Storbritannien sammen med England, Wales og Nordirland.

SNP siger, at en ny folkeafstemning bør holdes, fordi et flertal af skotterne ønsker at forblive i EU, men bliver tvunget ud efter brexit-folkeafstemningen i 2016.

Johnson advarede i sidste måned om, at Storbritannien vil blive svækket, hvis den union, som holder dets fire nationer sammen, bliver brudt.

- Storbritanniens union er for mig det mest fremragende politiske partnerskab, som verden nogensinde har set, sagde han.

Han betegner det som en skam at miste "magten og magien ved denne union".

Meningsmålinger viser, at der i dag er et lille flertal i Skotland for uafhængighed frem for at opretholde den 300 år gamle union med England.

Det er i sidst instans op til det britiske parlament at afgøre, hvorvidt Skotland kan holde endnu en folkeafstemning.

Johnson og andre ministre fra hans konservative regering har i den seneste tid besøgt Skotland flere gange. Her har de talt varmt for sammenholdet mellem Storbritanniens fire nationer.

/ritzau/Reuters