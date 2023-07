Styrelse i USA godkender vaccine mod RS-virus til børn

Den amerikanske fødevare- og lægemiddelstyrelse, FDA, har godkendt en RSV-vaccine til nyfødte og spædbørn.

Det oplyser medicinalvirksomhederne AstraZeneca og Sanofi, der står bag vaccinen, i en pressemeddelelse.

RSV står for Respiratorisk Syncytialvirus. Det er et virus, der kan give luftvejsinfektioner.

Det amerikanske nyhedsbureau AP skriver, at virusset, der kan være livstruende hos meget unge og ældre personer, sender titusindvis af amerikanske børn på hospitalet hvert år.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge den danske sundhedsstyrelse er infektionen sjældent livstruende, men kan kræve behandling under indlæggelse.

RS-virus er langt den hyppigste årsag til indlæggelseskrævende luftvejsinfektion hos børn, skriver Sundhedsstyrelsen.

RS-virusset er et almindelig forkølelseslignende sæsonvirus, som er ufarligt for de fleste raske mennesker.

AP skriver, at den amerikanske lægemiddelstyrelse har godkendt vaccinen til børn op til to år, som har en øget risiko for at blive alvorligt ramt af virusset.

Vaccinen vil blive solgt under navnet Beyfortus. Ifølge AP vil retningslinjerne for, hvem der præcis kan få vaccinen blive besluttet i begyndelsen af august.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den danske biotekvirksomhed Bavarian Nordic er også i gang med at udvikle en vaccine mod RS-virus. Finansmediet MarketWire skriver, at der i den forbindelse forventes data fra et fase 3-forsøg med voksne i løbet af sommeren.

AstraZeneca skriver i pressemeddelelsen, at Beyfortus er den første forebyggende vaccine, der er godkendt til at beskytte en bred spædbørnspopulation.

Med en enkelt dosis kan spædbørn vaccineres i begyndelsen er RS-sæsonen, der oftest ligger sent efterår og vinter.

I forbindelse med godkendelsen sagde FDA ifølge Reuters, at vaccinen kommer med advarsler og forholdsregler om alvorlige overfølsomhedsreaktioner.

/ritzau/