Styrket indsats mod korruption kan øge danske virksomheders ordre

EU-Kommissionen fremlagde onsdag et udspil, som skal styrke indsatsen mod korruption på tværs af EU-landene. Det kan på sigt få positiv betydning for danske virksomheders indtjening, håber Dansk Industri (DI).

- Korruption er gift for danske virksomheder og deres aktiviteter. De bruger mange ressourcer på at undgå korruption, så det, at vi får fælles og lidt skrappere retningslinjer på tværs af EU, er en rigtig god nyhed, siger Marie Gad.

Hun er chef for global udvikling og bæredygtighed i DI. I den forbindelse er hun i kontakt med danske virksomheder, der opererer i flere lande.

Udspillet fra EU-Kommissionen er endnu ikke vedtaget, men det lægger op til at harmonisere definitionen af korruption på tværs af EU. Samt styrkede anti-korruptionsmyndigheder og strengere straffe.

Danmark ligger i forvejen i top i EU, når det gælder opfattelsen af, om den offentlige sektor er fri for korruption. Det viser tal fra det europæiske statistikkontor Eurostat. Men for nogle øst- og sydeuropæiske EU-lande ser billedet anderledes ud. Derfor skal indsatsen ensartes.

Spørgsmål: Hvilke problemer støder danske virksomheder på, når de opererer i lande med korruption?

- Det kan være mange forskellige ting. Man kan eksempelvis blive bedt om at betale for at få en bureaukratisk proces til at glide hurtigere. Det kan være et skøde, der skal på plads eller en tilladelse, som virksomheden har brug for.

- Men det kan også være i forbindelse med offentlige udbud. Det er klart en stor udfordring, siger Marie Gad.

Udbudsprocesserne er ofte tunge at gennemføre. Og hvis der samtidig er korruption involveret, et det ikke længere attraktivt at forsøge at vinde et udbud.

- Danske virksomheder byder simpelthen ikke på offentlige udbud i lande, hvor korruption er en stor udfordring. For det kan ikke betale sig for dem. De har typisk en nultolerancepolitik i forhold til korruption, siger Marie Gad.

Spørgsmål: Hvis udspillet bliver gennemført, kan det så betyde, at danske virksomheder på sigt får ordre i lande, som man hidtil har holdt sig fra?

- Ja, det tror jeg. For korruption i et offentligt udbud betyder, at det ikke er den bedste, der vinder. Og vi ved, at danske virksomheder er konkurrencedygtige, så hvis de får lov at være med i konkurrencen på retfærdige betingelser, så tror jeg, at de vil vinde flere kontrakter, siger Marie Gad.

/ritzau/