Styrket orkan nærmer sig Florida

Orkanen Idalia, der nærmer sig delstaten Florida i det sydøstlige USA, er taget til i styrke og er nu en kategori 4-orkan.

Den har vindstød på op mod 215 kilometer i timen.

Det meddeler USA's orkancenter, NHC.

Kategori 4 er den næsthøjeste kategori på Saffir-Simpson-skalaen. En orkan af den styrke kan forårsage omfattende ødelæggelser.

NHC advarer om, at Idalia kan medføre "katastrofale stormfloder og ødelæggende vinde".

Onsdag klokken 11 dansk tid befinder orkanen sig 95 kilometer fra Cedar Key, der ligger ved regionen Big Bend i Florida.

Den bevæger sig frem mod fastlandet med omkring 29 kilometer i timen.

- Idalia kan fortsat tage til i styrke, inden den når Big Bend-kysten i Florida om et par timer, advarer NHC.

Orkancentret tilføjer, at Idalia ventes at blive svækket, efter at den har ramt land. Men "den vil sandsynligvis stadig være en orkan, når den bevæger sig over det sydlige Georgia og tæt ved Georgias kyst eller det sydlige South Carolina sent i dag".

Floridas guvernør, Ron DeSantis, ventes ifølge tv-stationen CNN at komme med en opdatering om orkanen klokken 06.30 lokal tid. Det er klokken 12.30 dansk tid.

DeSantis opfordrede på et pressemøde tirsdag aften lokal tid borgere, der er omfattet af evakueringsordrer, til øjeblikkeligt at forlade de områder, som forventes at blive ramt af orkanen.

- I kommer ikke til at være i stand til at overleve det, sagde han med reference til de 28 amter, som forventes at blive særlig hårdt ramt af orkanen.

