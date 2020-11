Succes for en død, en astronaut og "Holdet"

Mens præsidentembedet onsdag fortsat vippede mellem Donald Trump og udfordreren Joe Biden, fik de fleste af den øvrige politiske ledelse i USA afklaret deres fremtid.

Det skete, da der blev valgt eller genvalgt 435 medlemmer af Repræsentanternes Hus og 35 af de samlet 100 senatorer i Senatet.

Flere af deres personhistorier vakte opsigt. Her er et par eksempler:

* Astronaut slog jagerpilot

I ørkenstaten Arizona snuppede demokratiske Mark Kelly en plads i Senatet fra republikanernes Martha McSally.

Mark Kelly er i offentligheden kendt, fordi han har været på fire missioner i Rummet som astronaut. Og måske endnu mere fordi han er gift med det tidligere medlem af Repræsentanternes Hus Gabrielle Giffords.

Hun var i 2011 udsat for et voldsomt attentat, hvor hun blev skudt i hovedet under et vælgermøde i Tucson, Arizona. Her blev seks dræbt og 13 såret - herunder Gabrielle Giffords.

Den tabende kandidat, Martha McSally, er heller ikke ukendt i de højere luftlag.

Hun er kendt som USA's første kvindelige pilot, der har fløjet et amerikansk kampfly i kamp. Samt den første kvindelige leder af en kampflyeskadrille.

* Død mand fik en plads i Huset

I North Dakota fik Republikanerne valgt kandidaten David Andahl ind i Repræsentanternes Hus. Desværre for både partiet og kandidaten bliver der dog ikke noget af det valg. 56-årige David Andahl døde nemlig i oktober af coronavirus.

Det er uvist, hvad der nu skal ske med den afdødes plads i Washington, men formentlig vil det lokale partiafsnit skulle udpege en afløser.

* Hold af minoritetskvinder fik genvalg

Fire kvinder med minoritetsbaggrund, der i USA er blevet kendt som "The Squad" (Holdet, red.), har alle fået genvalg.

Kvinderne er Alexandria Ocasio-Cortez fra New York, Ilhan Omar fra Minnesota, Ayanna Pressley fra Massachusetts og Rashida Tlaib fra Michigan.

De tilhører venstrefløjen i Demokraterne, men de blev særligt kendt i offentligheden, da Donald Trump sidste år tweetede om dem på racistisk vis.

Præsidenten skrev om de fire, at de skulle tage hjem til deres oprindelseslande.

Tre af dem er født i USA, mens Ilhan Omar er amerikansk statsborger født i Somalia.

/ritzau/