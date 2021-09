Sudan afværger kup iscenesat af gamle regimestøtter

Sudans midlertidige premierminister, Abdalla Hamdok, oplyser natten til onsdag dansk tid, at hans regering har afværget et kupforsøg.

Ifølge regeringen er det hærofficerer og civile med forbindelser til landets tidligere regime, der står bag kupforsøget.

Hamdok siger i et interview i fjernsynet, at bagmændene havde "forberedt sig omfattende, hvilket var tydeligt i sikkerhedsundersøgelserne i en række byer".

Efter sigende skulle bagmændene både have blokeret for veje og lukket havne.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Men ordenen er atter genoprettet, og både de militære og civile ledere bag kuppet er blevet anholdt, siger Abdalla Hamdok.

For cirka to år siden satte Sudan punktum for tidligere præsident Omar al-Bashirs flere end 30 år i embedet.

Han forlod posten efter flere måneder med omfattende folkedemonstrationer imod ham.

/ritzau/AFP