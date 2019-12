Sudan vil undersøge forbrydelser under blodig konflikt

300.000 blev dræbt i Darfur-regionen. Sudans statsadvokat vil efterforske medlemmer af det tidligere regime.

Sudan har indledt en efterforskning af forbrydelser begået i Darfur-regionen.

Det oplyser statsadvokaten i Sudan, Tagelsir al-Heber.

Efterforskningen vil være rettet mod personer fra den afsatte præsident, Omar al-Bashirs, styre, siger statsadvokaten.

Han nævner ikke specifikt, hvem det drejer sig om.

- Vi har indledt en efterforskning af de forbrydelser, der er blevet begået i Darfur fra 2003, siger Heber.

Omar al-Bashir selv er efterlyst af Den Internationale Straffedomstol (ICC) i Haag for sin rolle i den blodige konflikt.

ICC anklager ham for at have ansvar for folkedrab, krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden begået i Darfur-provinsen.

Omkring 300.000 mennesker mistede livet i den voldsomme konflikt, og 2,5 millioner blev sendt på flugt fra deres hjem.

Kampene i Darfur brød ud i 2003, da oprørere greb til våben mod Bashirs regering, som de beskyldte for at undertrykke ikkearabere.

Både menneskeretsgrupper og ICC's anklagere mener, at Bashirs regering stod bag utallige angreb på både oprørere og civile i Darfur, hvor regeringsstøttede militser dræbte, voldtog, plyndrede og brændte landsbyer ned.

Den tidligere præsident sidder på nuværende tidspunkt fængslet. Han blev for en uge siden dømt i en korruptionssag og afventer nu, at andre retssager mod ham indledes.

Statsadvokaten siger, at der også er indledt en efterforskning af Sudans tidligere efterretningschef Salah Gosh, der trådte tilbage to dage efter, at Bashir blev væltet.

Sudan ledes i dag af en overgangsregering bestående af militærfolk og civile. Den skal på sigt bane vej for et civilt styre.

