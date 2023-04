Sudans hær hævder at den vil lade udlændinge blive evakueret

Sudans hær vil hjælpe udlændinge med at blive evakueret fra landet, hvor der udkæmpes kampe mellem landets hær og den paramilitære organisation RSF.

Det oplyser hæren lørdag i en meddelelse, hvoraf det fremgår, at hærchef og de facto-præsident Abdel Fatteh al-Burhan vil lade en mulig evakuering finde sted.

Meddelelsen fra hæren kommer efter løfter fra RSF om, at lufthavne vil blive holdt åbne for evakueringer.

Mens en mulig evakuering er på vej, høres fortsat sporadisk lyden af skyd og luftangreb i hovedstaden Khartoum.

Lydene af kampene fortsatte natten over på trods af løfter om en tre dage lang våbenhvile i forbindelse med højtiden eid, som markerer slutningen på den muslimske fastemåned, ramadanen. Kampene lod dog til at være mindre intense.

USA og visse andre lande har allerede forberedt sig på at evakuere statsborgere i Sudan.

Ifølge Sudans hær vil USA, Storbritannien, Frankrig og Kina evakuere deres diplomater og andre statsborgere fra Khartoum i "de kommende timer".

Der er ikke umiddelbart yderligere oplysninger om den mulige evakuering, som kan blive besværliggjort af den usikre sikkerhedssituation.

Sudans stridende parter har den seneste uge stået bag voldsomme kampe i hovedstaden Khartoum. Her har der dagligt været skud og eksplosioner.

Tidligere lørdag skrev DR, at der ifølge Udenrigsministeriet er omkring 30 personer registreret på ministeriets danskerliste i Sudan.

- Vi følger situationen tæt for at kunne vejlede danskere i landet bedst muligt. Lige nu er opfordringen til danskere, at de skal opholde sig indendørs, skrev Udenrigsministeriet.

Verdenssundhedsorganisation, WHO, oplyste fredag, at der indtil videre er 413 dræbte og 3551 sårede i Sudan, efter at kampene begyndte.

Dødstallet tæller også fem nødhjælpsarbejdere.

/ritzau/Reuters