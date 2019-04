Sudans politi skyder med tåregas mod kritikere af leder

Tusinder af demonstranter har fra tre sider nærmet sig præsidentens bolig i Khartoum.

Tusinder af demonstranter marcherer mod præsident Omar al-Bashirs bolig og det sudanske forsvarsministerium i det centrale Khartoum.

Det oplyser øjenvidner og fortæller, at det er fortsættelsen af de regeringsfjendtlige protester, som tog fart i december.

De fortæller, at politiet skyder med tåregas for at sprede folk.

Demonstranterne har nærmet sig præsidentens residens fra tre forskellige retninger.

