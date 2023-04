Sudans stridende parter enes om våbenhvile på 24 timer

De stridende parter i Sudan er fra tirsdag aften blevet enige om en våbenhvile på 24 timer.

Det oplyser Sudans hær ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Det sker, efter at blandt andre USA's udenrigsminister, Antony Blinken, har opfordret til våbenhvile.

Våbenhvilen begynder klokken 18.00 lokal tid - som svarer til dansk tid - og fortsætter ikke i længere tid end de aftalte 24 timer, siger general i hæren Shams El Din Kabbashi, som er medlem af det regerende militærråd i Sudan. Udtalelserne kommer han med til tv-kanalen Al Arabiya.

Kampene mellem den paramilitære organisation RSF og den sudanske hær brød ud lørdag morgen.

Det skete efter flere uger med magtkampe mellem de to generaler, der i 2021 tog magten ved et kup.

Det er Sudans hærchef, Abdel Fattah al-Burhan, og hans næstkommanderende, Mohamed Hamdan Daglo, der leder RSF.

De seneste dages kampe har været voldsomme, og mindst 185 mennesker er blevet dræbt.

En diplomatisk konvoj fra USA har også været under beskydning.

Flere regioner i landet har været ramt af urolighederne.

RSF har i lighed med hæren godkendt våbenhvilen på 24 timer. Det har general Mohamed Hamdan Daglo bekræftet.

Formålet med våbenhvilen er at sikre, at civile sikkert kan komme væk fra kampe samt at få evakueret sårede.

Sudan, der arealmæssigt er Afrikas tredjestørste land, har flere gange i løbet af de seneste par årtier været ramt af uro.

I december 2018 blev der indledt masseprotester mod stigende fødevarepriser, og i april 2019 blev præsident Omar al-Bashir væltet.

To og et halvt år senere stod Sudans hær sammen med RSF bag et kup.

Siden kuppet i oktober 2021 har Sudan været ledet af et råd bestående af generaler.

/ritzau/Reuters