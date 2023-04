Sudans stridende parter er enige om tre dages våbenhvile

Sudans hær og den paramilitære organisation RSF er blevet enige om tre dages våbenhvile fra fredag efter næsten en uges kampe.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters og det amerikanske medie CNN.

Den sudanske hær oplyser omkring klokken 18.30 i en udtalelse, at man er gået med til en våbenhvile, skriver Reuters. Cirka en time tidligere havde RSF - Rapid Support Forces - meddelt det samme ifølge CNN.

De stridende parter har siden lørdag stået bag voldsomme kampe i Sudans hovedstad, Khartoum. Her har der dagligt været skud og eksplosioner.

De seneste dage har der været flere forsøg på at holde våbenhvile. Indtil videre er våbenhvilerne dog ikke blevet overholdt, og kampene er fortsat.

Det er håbet, at den senest varslede våbenhvile giver indbyggerne i Sudan mulighed for at fejre eid efter flere dage med voldsom uro. Eid markerer slutningen på den muslimske fastemåned, ramadanen.

Sudans hær og RSF stod bag et fælles militærkup i oktober 2021.

Siden kuppet for halvandet år siden har Sudan været ledet af et råd bestående af generaler. I centrum står general Abdel Fattah al-Burhan og general Mohamed Hamdan Dagalo, bedre kendt som Hemedti.

Abdel Fattah al-Burhan er leder af hæren og landets de facto-præsident. Hemedti er hans stedfortræder og leder af RSF.

Efter kuppet er parterne blevet uenige om, hvordan Sudan skal transformeres fra et militært styre til et civilt styre. Et af stridspunkterne er angiveligt, hvordan RSF skal integreres som en del af den sudanske hær.

Det er disse uenigheder, der har udløst urolighederne i Sudan.

Uroen har blandt andet fået Sverige til at varsle en evakuering af svenske statsborgere i Sudan, så snart det kan lade sig gøre.

Over 300 personer vurderes at være blevet dræbt under kampene i Sudan.

Sudan, der arealmæssigt er Afrikas tredjestørste land, har flere gange i løbet af de seneste årtier været ramt af uro.

/ritzau/