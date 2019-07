Sudans stridende parter når til enighed om magtdeling

Militæret og oppositionen i Sudan er blevet enige om at skiftes til at lede landet i en overgangsperiode.

Den politiske krise i Sudan, som de seneste måneder adskillige gange har udløst blodige uroligheder, er muligvis bilagt.

Efter to dages forhandlinger i hovedstaden, Khartoum, er Sudans midlertidige militærstyre nået til enighed med oppositionen og protestgrupper om at dele magten mellem sig i overgangsperioden frem til et valg.

Dermed skal landet på skift ledes af militæret og af civile politikere.

Det oplyser Mohamed Hassan Lebatt, der på vegne af Den Afrikanske Union deltager i samtalerne som mægler.

Han tilføjer, at aftalen gælder for "en periode på tre år eller lidt mere". Hvorvidt det så er hensigten til den tid at afholde valg, oplyser han ikke.

I flere byer blev nyheden modtaget med jubelscener. Folk festede i gaderne til lyden af trommer, dyttende bilhorn og glædesråb, skriver Reuters.

Under samtalerne er parterne også blevet enige om at etablere en "uafhængig" teknokratregering samt iværksætte en "åben og uafhængig" efterforskning af de seneste ugers voldelige begivenheder i landet.

Desuden er de to sider enige om at aflyse etableringen af et lovgivende råd. Tidligere var det blevet aftalt, at koalitionen Alliancen for Frihed og Forandring (FFC) skulle have to tredjedele af pladserne i det lovgivende råd.

Samtalerne denne uge er de første mellem de to parter, siden sikkerhedsstyrker i begyndelsen af juni slog hårdt ned på demonstranter i Khartoum og ifølge en lægelig sammenslutning dræbte over 100 mennesker.

Blodsudgydelserne fik FFC til at afbryde al kontakt med militærstyret.

- Denne aftale baner vej for oprettelse af institutionerne for et overgangsstyre, og vi håber, at det her er begyndelsen på en ny æra, siger Omar al-Degair, en af lederne for FFC, om den nye aftale.

General Mohamed Hamdan Dagalo, der er vicechef for militærets midlertidige overgangsråd, siger, at aftalen tager hensyn til alle parter, og at ingen er udelukket.

- Vi takker vores brødre i FFC for den gode indstilling, siger han om udfaldet af samtalerne.

Siden militæret i april som reaktion på massive folkelige protester valgte at afsætte Sudans mangeårige præsident, Omar al-Bashir, har generaler og oppositionsledere forsøgt at blive enige om, hvordan landet fremover skal regeres.

