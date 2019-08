Sudans stridende parter skriver under på kurs mod civilt styre

Otte måneder efter, at demonstrationer brød ud i Sudan, har militæret og oppositionen underskrevet en aftale.

Sudans militære råd og en koalition af oppositionsgrupper har skrevet under på en aftale, der skal bane vejen for en overgang til civilt styre i landet.

Det skriver flere nyhedsbureauer, blandt andet Reuters og AFP, lørdag eftermiddag dansk tid. Aftalen er blevet beskrevet som "historisk".

Enigheden bygger på en aftale fra 17. juli, hvor parterne blev enige om et fælles militært-civilt organ, der skal følge og sikre dannelsen af en civil regering og et parlament. Det skal sidde i en overgangsperiode på tre år.

Blandt andre den etiopiske premierminister, Abiy Ahmed, og Salva Kiir, præsident i Sydsudan, var til stede, da parterne skrev under.

Aftalen er kommet i hus blot otte måneder efter, at der i december sidste år udbrød store demonstrationer i landet. Protesterne blev senere ugentlige, og demonstranter krævede præsident Omar al-Bashirs afgang.

11. april meddelte militæret, at det havde afsat præsidenten, og at militæret ville lede landet i de næste to år. Demonstrationerne fortsætte, og borgerne krævede, at det blev et civilt organ, der skulle lede landet.

3. juni eskalerede situationen, da militæret forsøgte at splitte demonstranterne, der opholdt sig foran militærets hovedkontor, ad.

Efter optøjerne oplyste FN ifølge, at flere end 100 demonstranter blev dræbt og mange flere såret.

/ritzau/