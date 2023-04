Sudansk militærgruppe melder sig klar til våbenhvile

For andet døgn i træk er der snak om en våbenhvile i uroramte Sudan.

Onsdag eftermiddag har den paramilitære organisation RSF - Rapid Support Forces - således meldt sig klar til at overholde en våbenhvile.

Våbenhvilen skal efter planen indledes onsdag klokken 18.00 lokal tid. Sudan ligger i samme tidszone som Danmark.

- Vi bekræfter hermed vores forpligtelse til en total våbenhvile, og vi håber, at de andre parter overholder våbenhvilen i henhold til det aftalte tidspunkt, skriver den paramilitære organisation onsdag i en udtalelse.

Det står ikke klart, om Sudans hær også er klar til at overholde våbenhvilen.

RSF og Sudans hær er stødt sammen i voldsomme kampe de seneste dage. Uroen begyndte i weekenden i Sudans hovedstad, Khartoum.

Der blev også aftalt en våbenhvile tirsdag. Den er dog ikke blevet overholdt, og der har det seneste døgn igen været skud og eksplosioner.

Sudans hær og RSF stod bag et fælles militærkup i 2021.

Efter kuppet er de dog blevet uenige om, hvordan Sudan skal transformeres fra et militært styre til et civilt styre. Et af stridspunkterne er angiveligt, hvordan RSF skal integreres som en del af den sudanske hær.

Sudan, der arealmæssigt er Afrikas tredjestørste land, har flere gange i løbet af de seneste par årtier været ramt af uro.

I december 2018 blev der indledt masseprotester mod stigende fødevarepriser, og i april 2019 blev præsident Omar al-Bashir væltet.

To og et halvt år senere stod Sudans hær sammen med RSF bag et kup.

Siden kuppet i oktober 2021 har Sudan været ledet af et råd bestående af generaler. I centrum står general Abdel Fattah al-Burhan og general Mohamed Hamdan Dagalo, bedre kendt som Hemedti.

Abdel Fattah al-Burhan er leder af hæren og landets de facto-præsident. Hemedti er hans stedfortræder og leder af RSF.

De er blandt andet uenige om, hvordan planerne om at inkludere den 100.000 mand store RSF-gruppe i hæren skal gennemføres.

/ritzau/