Summariske henrettelser præger politik i Venezuela

Vi må fordømme drabene. Vi må dokumentere, hvad der sker, siger medlemmer af gruppe for efterladte kvinder.

Når mændene i sorte uniformer kommer, så flygter venezuelanerne.

Det var den 18. marts, at de kom efter den 27-årige Roney Muñoz.

Den 27-årige ingeniør, som arbejdede i Colombia, blev fanget, da han besøgte sin kone og sine tre børn i et fattigt kvarter i Caracas. De tog hans 11 måneder gamle pige ud af hans arme og tog ham med.

- Det var frygteligt. De viste ingen medfølelse med vores lille pige. Ingenting. De smed ham ind i en varevogn, og de slog ham, og de slog ham og de slog ham, siger den 23 Yarleidys Dias, som aldrig så sin mand i live igen.

Hun fremsætter udtalelserne til CNN.

Over 8200 mennesker blev dræbt ved summariske henrettelser i Venezuela mellem 2015 og 2017, anslår Amnesty International.

FN's meneskerettighedsorgan har beskyldt grupper med tilknytning til staten for at have stået bag drab og bortførelser i en årrække.

- Myndighederne siger altid, at der er tale om et eller andet opgør. De siger, at de unge, som bliver dræbt, er kriminelle, siger Aracelis Sanchez, 51 år.

Hun mener, at de fleste er uskyldige ofre for en voldelige skræmmekampagne.

Hendes egen søn, Darwilson, var 20 år, da han blev skudt lige uden for deres hjem i Caracas. Hun mener, at det var politifolk, som dræbte ham.

I sit lille ydmyge hus på en skråning har hun sine minder om den dræbte søn, et foto, hans solbriller og hans mobiltelefon.

Da Sanchez gik op på et regeringskontor for at klage, mødte hun en anden kvinde, som havde mistet sin søn på samme måde. Sammen med over 100 andre kvinder dannede de gruppen Orfavideh for efterladte mødre og efterladte koner.

- Vi må fordømme drabene. Vi må dokumentere, hvad der sker, siger Sanchez til CNN.

Hun henviser til et arkiv med presserapporter og vidneudsagn om formodede summariske henrettelser, som alle er en historie om en mistet mand eller en mistet søn.

Slumkvartererne i Caracas har traditonelt støttet det venstreorienterede regime under først Hugo Chávez , som var præsident fra 1999 til hans død i 2013.

Han anvendte landets olieindtægter til sociale programmer, men oppositionen siger, at mange af pengene gik tabt i et ineffektivt og udemokratisk system præget af korruption, stærke afhængighedsforhold og hyppig brug af vold, tvang og trusler.

Præsident Nicolas Maduro, der efterfulgte Chavez, beskyldes for at have forværret situationen med et stadigt mere autoritært styre og en kollapset økonomi. Hundredtusinder er flygtet til udlandet.

Nu siger mange i slummen, at støtten til regimet er stærkt svækket.

- Jeg mener, at det er terrorisme, som regeringen udøver over for de fattige så de ikke demonstrerer, siger Carmen Elena Arroyo, som er medlem af Orfavideh, og som fik sin søn dræbt i 2018 af mænd i sorte uniformer.

/ritzau/