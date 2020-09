The Sun: Pubber i England skal fremover lukke klokken 22

Flere ministre og Londons borgmester giver udtryk for dyb bekymring over tiltagende smitte.

Pubber i England skal fremover lukke klokken 22.00 lokal tid som led i bestræbelserne på at få dæmmet op for udbredelse af coronavirus.

I visse områder kan barer og restauranter få ordre til at lukke helt. Det vil premierminister Boris Johnson give meddelelse om tirsdag, erfarer avisen The Sun.

Rapporten kommer, samtidig med at flere ministre og Londons borgmester, Sadiq Khan, giver udtryk for dyb bekymring over den fortsatte udbredelse af covid-19.

Den britiske sundhedsminister, Matt Hancock, fik tidligere mandag aktiekurserne til at falde markant i hele hotel- og restaurationsbranchen, da han varslede yderligere restriktioner.

- Vi gør det helt klart, at der absolut er behov for forandringer, som må ske inden for den allernærmeste fremtid, sagde Hancock, da han i et tv-interview blev spurgt om, hvorvidt folk vil kunne gå på pub næste weekend.

Aktierne i børsnoterede selskaber bag pubber og restaurationer faldt mellem 9 og 18 procent efter de politiske udmeldinger.

Den britiske regerings øverste rådgiver på sundhedsområdet, Chris Witty, frygter en udvikling, hvor antallet af smittede vil blive fordoblet hver syvende dag.

- Storbritannien har i negativ forstand "rundet et hjørne" under pandemien, siger han.

I midten af oktober kan der komme op mod 50.000 nye tilfælde dagligt i England, hed det i advarsler fra viruseksperter mandag.

- De kommende seks måneder vil være meget afgørende. Vi ved, at årstiden er imod os, advarede Chris Witty.

Han påpeger, at coronavirusset trives bedre i det køligere klima i efteråret og vinteren ligesom andre luftvejsinfektioner.

Op mod 400.000 personer er bekræftet smittet i Storbritannien. Søndag blev der meldt om næsten 4000 nye smittetilfælde og 18 coronarelaterede dødsfald.

/ritzau/Reuters