Sunak beholder Jeremy Hunt som finansminister

Jeremy Hunt roses for at have skabt relativ ro efter tidligere finansministers stærkt kritiserede skatteplan.

Jeremy Hunt bliver siddende på posten som finansminister i Storbritannien. Det fremgår af en meddelelse fra premierminister Rishi Sunak på Twitter.

Hunt var en af de ministre, som det på forhånd var ventet, at den nyudnævnte premierminister vil beholde i sin regering.

Det er kun 11 dage siden, at Hunt blev udnævnt til finansminister af den daværende premierminister, Liz Truss.

På det tidspunkt var Kwasi Kwarteng netop blevet fyret som finansminister. Han havde fremlagt en skatteplan, der indeholdt store ufinansierede skattelettelser.

Planen skabte turbulens på finansmarkederne. Den blev rullet tilbage af Hunt, da han tiltrådte 14. oktober. Efterfølgende har han fået ros for at have sikret relativ stabilitet igen.

- Det bliver hårdt. Men at beskytte de mest udsatte - og folks job, huslån og regninger - vil have høj prioritet i vores arbejde for at genetablere stabilitet, tillid og langsigtet vækst, skriver finansministeren på Twitter.

Ud over Hunt spekulerer britiske medier tirsdag i, hvem Rishi Sunak vil vælge at tage med i sin regering.

Premierministerens kontor bekræfter ved 17-tiden dansk tid, at Dominic Raab bliver ny justitsminister og vicepremierminister.

Kort efter blev det bekræftet, at James Cleverly bliver siddende på posten som britisk udenrigsminister.

Også Ben Wallace fortsætter på den samme post, som han havde under Liz Truss, nemlig som forsvarsminister.

En større gruppe journalister har tirsdag taget opstilling udenfor Downing Street 10, hvor fremtrædende konservative politikere er indkaldt til møde.

Jacob Rees-Mogg, som har været en af tidligere premierminister Boris Johnsons mest loyale støtter, trak sig tidligere tirsdag som erhvervsminister.

Også Brandon Lewis har trukket sig fra posten som justitsminister, skriver BBC.

Tirsdag middag blev den 42-årige tidligere finansminister Rishi Sunak officielt udnævnt som Storbritanniens nye premierminister. Det sker efter en audiens hos kong Charles.

Mandag blev Sunak valgt som ny leder for Det Konservative Parti.

Sunak er landets tredje premierminister på to måneder og den femte på omkring seks år. Han afløser Liz Truss, som efter godt halvanden måned måtte kaste håndklædet i ringen efter stor uro om især hendes økonomiske politik.

/ritzau/