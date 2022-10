Formand for konservativt udvalg regner med at have afløser for Liz Truss på plads inden udgangen af oktober.

Sunak er bookmakernes favorit til at overtage efter Truss

Tidligere finansminister Rishi Sunak er bookmakernes favorit til at blive ny britisk premierminister efter Liz Truss' afgang. Det skriver Sky News.

Sunak blev nummer to i den urafstemning, der i sidste måned afgjorde, hvem der skulle afløse den fratrådte Boris Johnson i Downing Street 10.

En afløser kan være på plads inden udgangen af oktober.

Det siger Graham Brady, som er formand for de konservatives såkaldte 1922-udvalg, der står bag blandt andet tillidsafstemninger.

Ifølge Brady vil det være muligt at holde en afstemning og have et resultat klar senest 28. oktober. I givet fald kan en ny premierminister være indsat senest 31. oktober, skriver Reuters.

The Times' politiske redaktør skriver på Twitter, at det er ventet, at Boris Johnson vil stille op og forsøge at komme tilbage på premierministerposten.

- Han sonderer terrænet, men mener angiveligt, at det er er spørgsmål af national interesse, skriver politisk redaktør Steven Swinford.

Også Penny Mordaunt og Ben Wallace ses som mulige efterfølgere.

Mordaunt blev nummer tre i opgøret om, hvem der skulle være ny partiformand og dermed også premierminister.

Den nuværende finansminister, Jeremy Hunt, ligger ligeledes relativt højt på bookmakernes liste over potentielle afløsere.

Men Hunt afviser, at han vil gå efter posten som premierminister, erfarer Sky News' politiske redaktør.

Fredag blev Hunt indsat på posten som ny britisk finansminister efter Kwasi Kwarteng, der havde fået massiv kritik for regeringens budgetforslag. Det indeholdt de største skattelettelser i 50 år og større låneoptag.

Den mere moderate Hunt rullede store dele af Truss' skatteforslag tilbage, hvilket blev set som en ydmygelse for premierministeren.

Det er sandsynligt, at Hunt bliver siddende som finansminister under en ny konservativ leder, skriver Sky News.

Heller ikke en konservativ profil som Michael Gove stiller op, skriver avisen The Guardian.

Fra oppositionen lyder der igen krav om, at der udskrives nyvalg.

- De konservative kan ikke reagere på deres seneste kaos ved endnu en gang at knipse med fingrene og udskifte folk i toppen uden den britiske befolknings samtykke. Vi skal have et valg nu, siger Labour-leder Keir Starmer ifølge AFP.

Også den skotske førsteminister, Nicola Sturgeon, har fået nok af det konservative kaos og kræver et nyvalg, skriver hun på Twitter.

- Ord kan ikke beskrive dette totale kaos på passende vis. Det rækker ud over alle overdrivelser og parodier, skriver hun.

- Virkeligheden er dog, at almindelige mennesker betaler prisen, skriver Sturgeon videre og tilføjer, at et valg nu er "en demokratisk nødvendighed".

/ritzau/