Sunak melder sig officielt som premierministerkandidat

Rishi Sunak går efter premierministerposten, siger han. Han ser ud til at have god opbakning fra partifæller.

Den tidligere finansminister Rishi Sunak har søndag officielt meldt sig som kandidat til at blive leder af Storbritanniens konservative parti - og dermed den næste premierminister efter Liz Truss' afgang torsdag.

Meldingen var i høj grad ventet efter flere dages spekulation.

- Storbritannien er et fantastisk land, men vi står i en dyb økonomisk krise.

- Det er derfor, at jeg går efter at blive leder for Det Konservative Parti og den næste premierminister, skriver han på Twitter.

Artiklen fortsætter under annoncen

Sunak har tilsyneladende god opbakning fra de konservative parlamentsmedlemmer. 128 har ifølge BBC peget på ham som foretrukken ny leder. 55 har peget på Boris Johnson, mens 23 støtter Penny Mordaunt.

42-årige Rishi Sunak var finansminister fra februar 2020 til juli 2022. Det var i Boris Johnsons tid som premierminister.

- Jeg har tjent som finansminister og hjulpet med at styre vores økonomi gennem nogle af de mest vanskelige tider.

- De udfordringer, vi står over for nu, er endnu større. Men mulighederne - hvis vi træffer de rigtige valg - er enestående, skriver Sunak.

Rishi Sunak trak sig i juli som finansminister i protest mod Boris Johnson. Kort tid efter meddelte den hårdt pressede Johnson sin afgang fra posten.

Efterfølgende kastede Sunak sig ind i kampen om at erstatte Johnson.

Han endte med at være en af de sidste to kandidater. Ved den afgørende afstemning blandt de konservative partimedlemmer tabte han til Liz Truss.

Sunak og Mordaunt er de eneste, der officielt har meldt deres kandidatur.

Der er dog en forventning om, at også Boris Johnson forsøger at gøre et uventet comeback til premierministerposten. 58-årige Johnson landede lørdag i London efter at have afbrudt en ferie i Caribien.

Johnson gik i juli af som premierminister efter en række sager om fester i premierministerboligen under en af de britiske coronanedlukninger. Festerne var i strid med de britiske coronarestriktioner.

/ritzau/Reuters